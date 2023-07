pewnie większość to ci "legalni" imigranci, bo jak wytłumaczyć, że wydano 136 tysięcy wiz pracowniczych dla osób z krajów muzułmańskich, a liczba ubezpieczonych wzrosła o 30k? Po prostu Polska to jest droga do Niemiec dla tych ludzi, a usługi PiSu są jeszcze tańsze niż usługi Łukaszenki, a do tego skuteczne i bezpieczne.