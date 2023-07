Całkiem ciekawe urabianie owieczek przez niemiecką Interię i pana, który pracował kiedyś w rządowej telewizji.



W Niemczech coraz mniej inwestycji zagranicznych. W Polsce biją kolejne rekordy. Wytłumaczmy barankom, ze dzieje się źle. Złapią się na to.



A tak ironicznie to kaczor musi być bardziej für Deutschland od Donalda. Skoro największą niemiecką inwestycje ściągnął do Polski. Fabrykę silników Mercedesa - większa inwestycja niż vw z poznania i Opel z Gliwic razem wzięte.