To się działo.To nie pisowskie wymysły.

O mafii paliwowej alarmowali niezależni eksperci m.in. z Centrum im. Adama Smitha.

Zwracali oni uwagę na fakt,że krajowe rafinerie NIE MOGŁY ZNALEŹĆ NABYWCÓW na olej napędowy,mimo że ich zdolności wytwórcze mogły (i to się nie zmieniło) zaspokoić tylko część zapotrzebowania rynkowego (ok. 70%),a brakujący olej napędowy musimy importować.

To były przewały na miliardy w skali roku.Trwające śledztwo może i spektakularnie wygląda,ale jak zwykle zatrzymano figurantów (tak Pokaż całość