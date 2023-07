Powiem tak, UE robi sama sobie problem, to zwykły problem który da się rozwiązać, zatrzymać emigrację i tyle. Nie rozumiem po co bandytów etc relokować, chcą żeby przestępczość wszędzie była taka sama? chcecie żeby Warszawa i pod warszawskie miejscowości płonęły? żeby jacyś "afroamerykanie xd" skakali po autach, palili je, plądrowali sklepy? ja sobie urwa nie wyobrażam, a zresztą to problem Francji i ich kolonii, a nie nasz.