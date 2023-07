Gdyby to zrobił zwykły kowalski, to nawet nie mógł by się bronić, bo to "glupi polak"(czyli w rozumieniu elyt - pijak). Ale jak wypchany kasą aktor spowoduje wypadek to oczywiście jazda po alkoholu jest spoko. taki to kraj, to samo było z Hajto i Szymczykiem, tylko że Hajto potrącił kogoś na pasach a Szymczyk przypadkiem strzelił z granatnika w komendzie policji. chory kraj.