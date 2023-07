Ej no na prawdę nasi możnowładcy #!$%@? powinni wreszcie przeforsować ustawę w porozumieniu z rządem Ukraińskim, że za każde wykroczoczenie czy przestępstwo na terytorium RP taki delikwent jest deportowany spowrotem do UA i automatycznie wcielany do kompanii karnej. Przecież to by rozwiązało dwa problemy za jednym razem.