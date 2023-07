Trzeba być sprawiedliwym, to są pracujący dorośli, więc załóżmy że podwoimy liczbę ze względu na dzieci - ci wszyscy ludzie są "na swoim utrzymaniu" mniej lub bardziej i do nich nie należy się czepiać.

No to daje 260 tys. Brawo dla nich.

Czy mi się zdaje że za całą resztę przybyłych tu po lutym 2022, tj za ich opiekę zdrowotną, edukacje dzieci, wszelakie socjale itd składają się uczciwi podatnicy? To na ilu Pokaż całość