Jerzy Vetulani to bardzo ciekawa postać, niezależnie od tego co kto myśli o tym konkretnym wykładzie. Świetnie potrafi tłumaczyć skomplikowane tematy, nie opowiada na "chłopski rozum" twierdząc, że to nauka, a rzeczywiście argumentuje faktami naukowymi. Walczył z sukcesem o legalizację marihuany w celach medycznych w Polsce (co obecny rząd znowu cofa o wiele lat).