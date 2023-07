Ostaszewska to kobieta memNajlepsze jest to że aktoreczki, aktorzyny i inne gwiazdeczki mniejszego płazu myślą że im bardziej mają znaną twarz tym wzrasta im iloraz inteligencji i wiedza o otaczającym nas świecie.I tak zadufane w sobie pompują sobie ego do wielkości Brazylii a potem uważają że mogą się wypowiadać na każdy temat mówiąc ludziom jak mają żyć.A przecież to w większości miernoty intelektualne.Żenua.