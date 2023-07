Zawsze czytam komentarze postępowych bubków do takich rzeczy, że oni płacą tylko BLIKiem lub kartą, a gotówka to relikt przeszłości xD

Tymczasem co weekend w Polsce macie przedsmak uzależnienia od strony trzeciej, jak banki solidarnie robią sobie przerwy technicze.

Mam też kilka kont zagranicznych w bankach, fintechach i ani razu nie zdarzyła się tam przerwa techniczna w weekend. Max było raz na pół roku, w nocy od 2:00 do 2:30 xD