Co mnie straszne bawi to fakt że te kretyńskie wierzenia genderowców powinny akceptować odpowiedzi jak "helikopter bojowy apache". Bo dosłownie w ich języku nie ma reguł co jest prawdą a co nie.



Często genderowcy oburzają się że tego typu odpowiedzi brzmią absurdalnie nie rozumiejąc że dla nas ich wymysły brzmią często absurdalnie. Jak chcą wprowadzać głupie reguły to niech się nie obrażają kiedy ktoś wg tych reguł gra i obnaża głupotę owych Pokaż całość