Nie wiadomo co było przyczyną zamknięcia starego sklepu i spółki za niego odpowiadającej. Prawdopodobnie chodziło o porządki w mniejszych projektach i uwolnienie zasobów - sklep był prowadzony przez pracowników CDPR, deweloperzy pozowali jako modele do koszulek ale za to miał swój swojski i unikalny klimat.



Obecnie sklep online jest outsourcowany do zewnętrznej firmy - molocha DPI Merchandising, niemieckiej firmy specjalizującej się w obsłudze sklepów dla branży gier. Obsługują m.in. Ubisoft czy Bethesdę (pamiętacie aferę z pleśniejącymi hełmami do Fallout 76 xD). Ale bezpośrednio za obsługę polskiego dewelopera i jego fanów odpowiada spółka zarejestrowana w USA, więc nie mają tu bezpośrednio przełożenia prawa chroniące konsumenta polskiego czy szerzej unijnego.



Jak sam sklep wygląda? Źle. Strona działa bardzo wolno, ma problemy z zapamiętywaniem ustawień językowych czy ciasteczek, spora część linków w regulaminach nie działa lub odsyła do angielskich wersji językowych, ceny są ciągle przeliczane na dolary (mimo iż można ustawić dowolną walutę), emaile przychodzą po angielsku (mimo iż można ustawić polską wersję strony). Przez brak deweloperów jako modeli strona straciła swój unikalny swojski klimat i stała się kolejnym generycznym sklepem do wyciskania kasy z fanów.



Ale prawdziwe cyrki się dzieją gdy fan zechce coś kupić. W teorii sklep posiada europejski magazyn w Austrii i stąd rozsyła zamówienia po rozsądnych cenach transportu. Gdy chciałem zamówić koszulkę cena transportu wynosiła 11 zł. Jednak po kilku dniach cena transportu nagle wzrosła do 40 zł i są naliczane cła i podatki w dolarach xD