"Polacy nie mogli wiedzieć, że rysy na prosperity pojawiły się już w 1973 r., a ich powodem był pierwszy kryzys naftowy."



A co do pracy w soboty, czy weekendy to do niedawna w handlu standardem byl 1 wolny weekend w grafiku. Teraz tez dostajemy " wolne" i mamy je zagosodarowane swietami. Dla siebie mamy urlop, o ile nie wybieramy go po kawalku, zeby zalatwiac sprawy