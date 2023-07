Ale o co chodzi, to idealne rozwiązanie w myśl mierni, ale wierni.

Czarnek fanatyk katolicki z zdjęciem Kaczyńskiego na biurku. Nie wiem jak w ogóle można choć podejrzewać, że piorytetem dla niego jest poziom nauki.

Jedyne co można, to iść na wybory i nie dopuścić do kolejnych rządów PiS, bo debata i apelowanie do Pisowców nie dociera.