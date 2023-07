Słusznie było by nie kupować na premierę po takich cenach ale jest to nierealne bo gracze to w większości wyrośnięte dzieci, dla których jak wychodzi kolejna duża gra, kij z tym, że w 99% odgrzewany kotlet czy to jakiś ubisandbox czy samograj typu CoD, oni muszą zagrać. W internecie pohejtują, że po raz kolejny wychodzi jakieś kopiuj-wklej, że znowu będzie pełno bugów, optymalizacja do dupy, kultowe Remember, no preorders a i tak Pokaż całość