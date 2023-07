Co ci marketingowcy to ja nie wiem.

- Heniu, jest taki gniot, co go ludzie nie chcą oglądać, co zrobić żeby było lepiej?

- To co zwykle - wytworzyć u nich potrzebę obejrzenia, stworzyć pozory wyjątkowości, skorzystać z naturalnej tendencji do buntu!

- Ale jak?

- powiedzcie że jest grupa osób co zakłóca oglądanie, przeszkadza czy coś, tylko nie wprost, wypuścicie to jako sugestię, niech ktoś to sam odkryje, najlepiej umiarkowany szur.