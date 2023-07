Cały świat się zezwierzęca, media coraz głupsze mają programy, ludzi coraz więcej jest głupich, przemieszanie kulturowe tam gdzie była cywilizacja aby się zakończyła u nas też przemieszanie, oraz coraz więcej patologii wszędzie bo tak celuje system społeczny sterowany przez władze. W Afryce też samosądy są palenie opony na złodzieju ale to nie jest cywilizacja, niestety też nią nie jest to co mamy w sądach jakie są u nas.