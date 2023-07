facet siedzi na emeryturze, ma kasy jak lodu, rodzina poustawiana, auta domy dla rodzeństwa i ich dzieci...



TERAZ MOŻECIE GO TYLKO NIESTETY CMOKNĄĆ W TYŁEK....



pan bozia hojnie wynagradza swoje sługi, a ty plebsie jesteś tylko po to aby na to zapracować bo inaczej pójdziesz do piekła