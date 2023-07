Poczujcie hipokryzje to jest ten sam ratusz, który zakazuje Ci zjechać spalinówką do centrum bo środowisko ale jak trzeba zorganizować budowę na terenie zielonym to nikt nie pomyśli o tym, żeby zadzwonić po pierwszą lepszą organizację, która przeniesie te zwierzęta tylko zrobiono z nich pasztet. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Zabrakło rozumu i godności człowieka a hipokryzja level expert.