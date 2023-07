Jak cała wieś składa się ze słodkopierdzących milenialsów bojących się własnego cienia czy emerytów to później jedna rodzina jest w stanie ją całą zastraszyć.

A tak na prawdę to oni jedyne co robią to drą japę, w co drugim zdaniu straszą sądem i dokuczają "żartami" na poziomie dzieci z podstawówki. Do prawdziwych psycholi im daleko.