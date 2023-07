- Nie skanuj QR na parkingach, w autobusach.

- Nigdy nie podłączaj swojego telefonu do ładowania w publicznych miejscach przez USB. Tylko i wyłącznie przez pełne gniazdko.

- Włącz wszędzie 2FA

- Używaj różnych haseł do różnych serwisów.



To sa podstawy, które powinny być wbite do głowy po to, żeby Jaworowicz miała mniej spraw do nagrania.