Polska powinna mieć z Ukrainą jakąś umowę, Ukraina powinna formować oddziały z takich #!$%@? i posyłać ich na front jako mięso armatnie i strzelać do tych co się wycofują.

Każdy byłby zadowolony, Polska bo śmieci same się wyniosły. Ukraina bo miałaby ludzi na bardzo ryzykowne misje na które nie chcą wysyłać normalnych żołnierzy.