Tablica upamiętniająca Romana Szuchewycza, umieszczona na budynku przy ulicy Dowbusza 2 we Lwowie. Zbrodniarz jest powszechnie honorowany na Ukrainie, a jedna z tablic jego pamięci znajduje się na budynku polskiej szkoły we Lwowie.



Ukraińcy po dziś dzień stawiają za wzór bohaterstwa najgorsze bestie jakie wydał ten świat. To jest niepojęte i chore, nie ma żadnego wytłumaczenia dla takiego zachowania. Powinniśmy codziennie im to wytykać przypominać i rządać zmiany zachowania w przeciwnym razie Pokaż całość