Mieszkam w centrum Warszawy, tuż przy pl. Trzech Krzyży. Jest to trasa przejazdu różnych pojazdów, bo blisko sejm, KPRM, ministerstwa, dalej Belweder, no ścisłe centrum. Sygnały syren słyszę dziennie pewnie z 200 razy. Podejrzewam, że gros to są właśnie przejazdy kolumn rządowych. To jest nagminne. A jak trafia się jakaś większa delegacja, to 3 - 4 limuzyny są obstawione przez 3-4 razy tyle pojazdów policyjnych, z czego większość na sygnałach świetlnych i Pokaż całość