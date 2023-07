No ok, a jak to działa w systemie hydraulicznym? Pamiętam byłem kiedyś w takim hotelu 4p. co miał taki dźwig, gdzie z tyłu pracował agregat i tam przelewał ten olej.

Psuło się to jak wściekłe, a do tego było mało części zamiennych, bo to chyba jakaś włoska konstrukcja.