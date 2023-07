My im paliwo, broń, 500+ i emerytury, a oni nam skażone zboże co byśmy szybciej raka dostali i zdechli nie dożywając naszej emerytury. Na początku było mi ich żal, nawet zbiórkę rzeczową zrobiłem i pomagałem. Teraz mam już ich w dupie. Nie jestem za ich wejściem do NATO (absolutnie nie, ani tym bardziej do UE). Są fałszywi.