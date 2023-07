Zgodnie z ustawą Ministerstwa Cyfryzacji, wszystkie poufne informacje o przedsiębiorstwach zbierane przez ich audytorów mają trafić do centralnej, rządowej bazy. Dostęp do nich będzie pozbawiony kontroli sądowej, mogą wypłynąć do innych instytucji państwowych a może nawet spółek skarbu państwa!