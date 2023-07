– Modlić się – odpowiada menedżer pracujący dla górniczych spółek, którego pytam o to, co mają robić ludzie palący węglem. Kupować to, co jest, czekać na tańszy węgiel? Nie wiadomo. Ale w tym roku możemy mieć powtórkę z rozrywki. Przypomnijmy: rok temu Polska kupiła za 26 miliardów złotych ponad 20