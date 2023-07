Program brzmi obiecująco. Ogólnie to nawet Ci muzułmanie mogliby tutaj pracować, ale po skończeniu umowy nie powinni mieć nigdy prawa do obywatelstwa czy osiedlania się w UE. Najlepiej byłoby, gdyby pracowali, wyjeżdżali, a w ich miejsce wchodzili nowi. My nie chcemy ich integrować, my chcemy ich odsyłać po skończonej robocie.