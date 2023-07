To jeśli już jesteśmy przy środowiskach artystycznych, warto przypomnieć chyba najgłośniejszą aferę pedofilską ostatnich lat tj. dyrygenta Wojciecha Krollopa i chór "Polskie Słowiki", gdzie zarówno on, jak i kilku innych pracowników chóru molestowało młodocianych chłopców, wcześniej obsesyjnie sprawdzając czy mają skłonności homoseksualne. Co ciekawe wśród pracowników Krollopa, którzy również dopuszczali się tego typu czynów, byli jego byli podopieczni których w przeszłości miał on molestować. Sam Krollop tłumaczył się, że nie jest pedofilem Pokaż całość