Ochojska uważa, że zamieszki we Francji to to samo co u nas 11 listopada. Ktoś mi powie, kiedy był taki bilans? 5896 podpaleń samochodów, 1105 zniszczonych/spalonych budynków, 269 zaatakowanych komisariatów/żandarmerii, 808 rannych policjantów, 3469 osób zatrzymanych podejrzanych o uczestnictwo