Powtórzę, tych ludzi należy zatrzymać i w większości deportować. Skoro przylecieli, to muszą być gdzieś ich dane, no chyba że lubimy bawić się w szopkę i kilka razy dziennie przeganiać te same osoby. Zaraz ktoś napisze o kosztach deportacji ale czy trzymanie tam żołnierzy, policjantów i cholera wie jeszcze kogo jest darmowe?

Oni stamtąd nie odejdą, bo nie mają wyjścia i codziennie będą próbować sforsować granicę, w tym czy innym miejscu.