Kiedyś na studiach, było to dawno, w środku nocy zabrakło nam z kumplem alkoholu. mówi, mam tu nie daleko znajomą metę. Babcia ma wino. Idziemy. Bałem się, że straszna siara, no ale trudno. Poleciał na górę, wraca i mówi podjarany: ma węgierskie! ja na to: no to dawaj od razu cztery, piękny tokaj na melinie. Jprl! Poleciał. Wraca, ale z daleka coś kształt butelek podejrzany. Biorę jedną, patrzę, Wigierskie! SO2 w normie. Pokaż całość