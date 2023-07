Klasyczna prymitywna manipulacja. (whataboutism)

To nie ma nic do rzeczy czy u holendrów jest niezależność czy nie.



Co, jak inni kradną to znaczy że ja też powinienem? Co to ma do rzeczy? Co to za argument "No u nas jest #!$%@?, ale u innych też więc zaakceptujmy to że jest #!$%@?"