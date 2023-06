Pod koniec zeszłego roku byłem we francuskich Alpach. W knajpce pogadałem z Francuzem z Paryża. Na początku trochę się bał, bo politpoprawność, ale potem powiedział że Marsylia to takie francuskie Detroit. Zamieszkałe przez Afrykańczyków i rządzone przez gangi. Nie był zachwycony obecnością kolorowych. W Grenoble zjechaliśmy zatankować i przypadkowo trafiliśmy do czarnej dzielnicy. Dosłownie. Ani jednego białego. Jeden usiłował mi wmówić, że spowodowałem z nim stłuczkę. A tylko przejechałem bardzo blisko niego. Pokaż całość