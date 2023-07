ale jak to ???

bez wahania podpisał "lojalkę" niezbędną do gry w Polsce. "Nie wyrażam i nie zamierzam wyrażać poparcia dla ataku na Ukrainę, dla reżimu rosyjskiego ani białoruskiego...".

przecież podpisał nie popierał więc dla większość Europejczyków to był spoko ruski... jeden z nas... ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )