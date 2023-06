Pani Sylwii Spurek się nie wtrącamy do diety i decyzji żywieniowych, nie narzucamy co może jesc i jak żyć, więc niech ona nie narzuca swojej woli innym ludziom. Na tym polega tolerancja.

Szanuję ją za to, że potrafi się obejść bez produktów mięsnych i zwierzęcych, ale ja nie i nie zamierzam tego zmieniać.

Jajka, lasagne i masło ponad sentymenty.