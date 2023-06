Widze ze większość skupia sie na jakims politycznym umotywowaniu sprawców ale prawda jest inna. To w większości debile, dzieci debili wychowane przez debili. Dlatego takie rzeczy rzadko maja jakiekolwiek skutki wychowawcze bo rodzice maja podobny mindset i dzieciak nie czuje się źle za to co zrobił tylko za to ze dal się złapać