Jeździłem tam z pomocą humanitarną. Nie było przypadku żeby celnik nie ślinił się na cokolwiek co wieźliśmy. Jak nie dostali, to potrafili wyłudzić od nas redbulle które kupiliśmy na drogę. Jak dostał jednego to skamlał że jeszcze dla kolegi potrzebuje. Ha tfu! W tym samym czasie przez PL-UA przejeżdżały samochody jako pomoc dla ukraińskiej armii przewożone bez cła przez Ukraińców. Lexusy, BMW, mercedesy. Taki kraj. Taka mentalność.