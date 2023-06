Ok, PODSUMUJMY



Mamy pacjenta, trzeba mu wyciąć wyrostek robaczkowy.

Trafia do szpitala, szpital to robi, NFZ za zabieg płaci - obecnie jakieś 2000?



(niech mnie ktoś poprawi kto się na tych punktach zna i wie co ta pisowska sieć szpitali zmieniała).



Przychodzi pan Bosak i mówi.

DZIĘKI WIELU UBEZPIECZALNIOM BĘDZIE TANIEJ



Czyli co? Zapłacą szpitalowi MNIEJ?



Jak to ma sprawić że będzie taniej?