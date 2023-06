Dopóki w Polsce rząd będzie chronił trucicieli, bo to ich ludzie, to każdy zwykły obywatel będzie robił tak samo. Odra? Kopalnie ( spółki skarbu Państwa ) zrzucają zasolona wodę do rzeki. A że mają tej wody nadmiar, to zmienili zasolenie Odry do poziomu większego niż w Bałtyku. Winnych nie ma, ziobro zero na wakacjach.