W nosie mam gdzie tam znowu Zieleński szuka wrogów. Trzeba było jeszcze bardziej Węgrów na Zakarpaciu docisnąć, to by go Orban uściskał. Kosę o swoją barbarzyńską historię mają nie tylko z nami, ale ze wszystkimi sąsiadami. W sumie z kim nie mają? Z Rosją, bo w tym układzie zawsze byli stroną obskakującą wpiernicz.