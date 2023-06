Ja to tylko tu zostawię:



"Koszty ludzkie i budżetowe do chwili obecnej wojny USA w Afganistanie, 2001-2022. Od inwazji na Afganistan w 2001 roku Stany Zjednoczone wydały na wojnę 2,313 biliona dolarów, co obejmuje operacje w Afganistanie i Pakistanie."