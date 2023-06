Co to jest ćwierć miliona "zgonów nadmiarowych"? To jest Zbrodnia Wołyńska Plus, to jest Powstanie Warszawskie Turbo, to jest akcja polska NKWD lat 37'-38' i to nie był dopust boży, to się nie stało tak samo od ze siebie - mówił podczas konferencji swojej partii Grzegorz Braun.