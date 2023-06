Cuckoldstan. Ostatnia sytuacja. Sklep z obuwiem do tańców.



Babka po wybraniu dla siebie butów rzuca do faceta przy ludziach , dobra, płać"

Jak do #!$%@? śmiecia.

Gość się zaśmiał pod nosem, spojrzał na mnie i strzelił buraka.

Warszawa 2023



Wczoraj przyjechał brat partnerki. Żona rozstawia go jak pionka. Ten potulny. Skad to się bierze?