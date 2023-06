Nie wiem, gdzie tu beka z pisu, prędzej z Brejzy, który zamiast do NIKu, służb, pr0kuratury, gdziekolwiek, żeby był po tym jakiś ślad na potem, to zgłasza to do mediów.

Chyba nikt nie wątpi, że pis niszczy dowody, ale my tutaj to sobie tak możemy pogadać i mieć łatkę twórców teorii spiskowych. Politykowi nie wypada w coś takiego grać. To poziom "nie brak opinii" z dziennika telewizyjnego.