Już od jakiegoś czasu PIS się opowiada za referendum o przyjmowaniu uchodźców. I ze względu na kosztu chcą go połączyć z wyborami.

Do czasu wyborów będzie kampania jak to PIS nas obronił przed uchodźcami a PO chciało przyjąć. Teraz ludzie idąc do wyborów i mając jednocześnie referendum sobie to przypomną.