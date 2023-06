Należy to uściślić, bo chyba wykopkom od propagandy zupełnie odjеbаłо...

1. Zatrzymano ponad 200 obywateli UKRAINY, żadnych "rosyjskich call center".

2. Te osoby były nastawione na kradzież danych obywateli Europy Zachodniej.

Czyli jak wrzucacie jakieś ogłoszenie na OLX i macie po 5 sekundach chętnego na zakup, który prosi o kliknięcie w link kuriera, to właśnie te osoby...

Podsumowując, to Ukraińcy was okradali, okradają i okradać będą...