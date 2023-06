Ciekawe są pasywne mechanizmy wykrywania rakiet.



Otóż nie jest to radar tylko czujnik optyczny reagujący na UV. Mechanizm jest taki, że rakieta spalając paliwo robi to w wysokiej temperaturze (żeby była wysoka efektywność) i w związku z tym emituje sporo UV - na podobnej zasadzie jak łuk spawalniczy. Wprawdzie rakieta jest zazwyczaj przodem do samolotu/śmigłowca ;-) ale ten płomień wylotowy mimo wszytko widać i UV chyba się rozprasza na chmurze gazów wylotowych