Pokaż całość

To akurat robota przewoźnika lotniczego lub obsługi lotniska. Poczta zawozi przesyłki na lotnisko i to obsługa lotniska ładuje je do samolotów.A co do ponownego nadania na koszt poczty, to nie ma takiej opcji. Jak dostałeś zwrot i nadałeś list ponownie, to mogłeś ubiegać się o zwrot kosztów w ramach reklamacji.Nadanie to wrzucenie przesyłki do skrzynki nadawczej, pozostawienie w placówce, punkcie partnerskim, automacie pocztowych lub przekazanie kurierowi (w zależności